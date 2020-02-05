Мать воспитанника "Луча" рассказала об обращении к Путину с вопросом создания футбольной академии

Ирина, одна из женщин, записавших видеообращение к президенту от родителей футболистов, тренирующихся в академии "Луча", прокомментировала свое решение обратиться к вышестоящим чиновникам.

Фото: ТАСС