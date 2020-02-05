Мать воспитанника "Луча" рассказала об обращении к Путину с вопросом создания футбольной академии

Ирина, одна из женщин, записавших видеообращение к президенту от родителей футболистов, тренирующихся в академии "Луча", прокомментировала свое решение обратиться к вышестоящим чиновникам.
Фото: ТАСС
"Тренеры уже хотели брать детей и идти перекрывать федеральное шоссе, но я сказала, что ходить на тренировки в тюрьму будет не очень удобно. Такой поступок — нарушение сразу трёх статей уголовного кодекса, вплоть до экстремизма, вовлечения несовершеннолетних и незаконных митингов. Этого делать нельзя ни в коем случае. А вот видеообращение сделать можно. Но это шаг отчаяния. Мы, по сути, уже "мертвы", просто тренеры не могут взять и отвернуться от детей", — цитирует Ирину "Чемпионат".

Ранее родители воспитанников владивостокского клуба написали обращение президенту России Владимиру Путину, новому министру спорта РФ Олегу Матыцину и РФС с просьбой о создании во Владивостоке современной футбольной академии. До этого болельщики обращались к губернатору Приморского края.

Владивостокский "Луч" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 26 очков.

Сотрудники футбольного клуба объявили забастовку из-за больших долгов по заработной плате.


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Теги: РПЛ ФНЛ Луч ПФЛ
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