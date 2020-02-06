"Нет позиции, где бы мне было непривычно играть. Я играл на многих. В любом случае каждая позиция — это новый опыт, который не пройдёт даром. Обычно я играл полузащитника или нападающего. Здесь же играю крайнего защитника: наполовину защитник, наполовину нападающий, потому что требования к крайним защитникам у нас очень высокие. Не сказал бы, что я играю именно в обороне.
Тяжело ли выдерживать полный матч на фоне нагрузок? Всё зависит от подготовки. Чем лучше готовишься к игре, тем проще будет играть. Результат всегда имеет значение, потому что каждый хочет победить, независимо от нагрузок или соперников. Победа даже в товарищеской игре очень важна для нас", — цитирует Кучаева "Чемпионат".
В сезоне 2019/2020 на счету Кучаева 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых полузащитник отметился одной передачей.
В настоящее время ЦСКА находится на учебно-тренировочном сборе в турецком Компоаморе.
Перед весенней частью чемпионата России ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
Кучаев: в ЦСКА могу сыграть на любой позиции
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своей позиции на поле в составе команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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