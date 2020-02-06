Как сообщает "СЭ", 56-летний тренер после игры "Локомотива" и "Спартака" (1:1; 4:2 пен.) сразу же улетел в Москву.
Пока не известно, будет ли присутствовать специалист на играх последнего тура кубка. 8 февраля "Спартак" сыграет с "Партизаном", а 9 февраля - "Локомотив" с Ростовом.
После двух туров "Спартак" с 4 очками занимает первую строчку турнирной таблицы.
"СЭ": Черчесов уехал с Кубка Париматч Премьер
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, вероятно, пропустит последний тур Кубка Париматч Премьер.
Источник: Александр Фёдоров / "СЭ"
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