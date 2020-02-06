Ещенко - о Кубке Париматч: естественно, побеждать нужно

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о целях на Кубке Париматч Премьер.
Источник: ФК "Спартак"
- Сейчас у нас двухразовые тренировки идут. Сборы проходят так, как и должны — под нагрузкой. Мы выходим, чтобы играть на результат. Естественно, нужно какие-то наработки делать, выполнить задачи тренера, но и побеждать нужно, естественно, - рассказал футболист в программе "Все на Матч" на телеканале "Матч ТВ".

Во втором матче турнира "Спартак" уступил в серии пенальти "Локомотиву" (1:1; 2:4 пен.), но остался на первом месте с 4 очками.

Послезавтра, 8 февраля, москвичи сыграют с сербским "Партизаном".

В текущем сезоне 35-летний Ещенко принял участие в семи матчах РПЛ, но результативными действиями не отметился.


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Теги: Спартак Ещенко
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