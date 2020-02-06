Напомним, 23-летний Шейдаев выступал за "бело-голубых" с лета 2019 по январь 2020 года. Он подал жалобу в Палату РФС на долги со стороны клуба перед ним.
Как сообщили "СЭ" в московском клубе, они готовы обжаловать это решение в CAS (Спортивный арбитражный суд).
Прежде чем обратиться в верхние инстанции, в "Динамо" ждут объяснение такого решения со стороны Палаты РФС. Однако в клубе понимают, что они также смогут регистрировать новичков. В таком случае на счёт РФС вносится сумма, обозначенная в решении, что позволяет продолжать покупку игроков во время судебного разбирательства в штатном режиме.
"СЭ": "Динамо" готово обжаловать запрет РФС на трансферы в CAS
Московское "Динамо" готово обжаловать решение Палаты РФС по решению споров, которые после жалобы бывшего форварда москвичей Рамиля Шейдаева запретили им регистрацию новых игроков
Источник: ФК "Динамо"
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