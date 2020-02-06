Гончаренко рассказал, что такие матчи, как с "Норшеланном" ему одновременно нравятся и нет. Он заявил, что соперник встречает армейцев слишком высоко, но при хорошей игре, ЦСКА создавал неплохие моменты.
Также он поведал, почему игроки московского клуба играют на сборах по 90 минут.
- Важно, что мы в конце всех матчей наращивали движение. Мне не очень нравится, когда ребята выходят на 45 минут в товарищеских встречах: только ритм берем, и игра заканчивается. Поэтому вернулись к тому, что играем девяносто минут, - цитирует специалиста пресс-служба ЦСКА.
Армейцы начнут вторую половину сезона в РПЛ домашней игрой против "Урала" 29 февраля. Сейчас ЦСКА - 4-й с 34 очками.
Гончаренко рассказал, почему футболисты ЦСКА играют на сборах по 90 минут
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в контрольных встречах с "Норшелланном" (2:0) и "Ориуэлой" (2:0).
Источник: ПФК ЦСКА
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