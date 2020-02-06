- Отлично бы отнесся. В Туле у него много знакомых. Было бы интересно сыграть с Кокориным за одну команду, - заявил футболист.
Также Ткачёв заявил, что ему тревожно за будущее Кокорина, но считает, что у него будет много вариантов, включая зарубежные клубы, но решение он примет сам.
28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи". "Зенит", в итоге, не взял его на сбор с основной командой и отправил тренироваться с "Зенитом-2". Сам форвард ждёт официального решения от "сине-бело-голубых".
Ткачёв: в Туле у Кокорина много знакомых, отлично бы отнесся к его переходу
Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачёв в интервью "Советскому спорту" рассказал о своём отношении к возможной аренде туляками нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Источник: ТАСС
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