Напомним, москвичи в январе расторгли контракт с 23-летним футболистом, после чего тот отправил жалобу в Палату РФС из-за долгов команды. Те, в свою очередь, запретили "Динамо" регистрацию новых игроков.
За полгода в московском клубе, азербайджанский нападающий провёл 9 матчей в РПЛ и забил гол. Он является воспитанником "Зенита".
Sport24: Шейдаев, из-за которого "Динамо" запретили заявлять игроков, может перейти в "Нефтчи"
Бывший нападающий московского "Динамо" Рамиль Шейдаев может перейти в азербайджанский "Нефтчи", сообщает Sport24.
Источник: ФК "Динамо"
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