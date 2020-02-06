СМИ: Слуцкий пытается убедить Кокорина перейти в "Рубин"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий связывался с нападающим "Зенита" Александром Кокориным по поводу возможного перехода в казанский клуб, сообщает telegram-канал "Ловите инсайд".
Источник: Алексей Иванов / "СЭ"
Напомним, 28-летний футболист поссорился с руководством "Зенита", отказавшись отправиться в полугодичную аренду в "Сочи". Как сообщил сайт футболист, он никуда не уйдет, пока "сине-бело-голубые" не объявит об его будущем официально. Сам клуб не взял игрока на сборы с основной командой и отправил в "Зенит-2".

Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. Ранее он тренировал голландский "Витесс", но ушел после череды поражений.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зенит Рубин Кокорин Слуцкий Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Рубин" с крупным счетом обыграл "Войводину"
"Ростов" получил 525 миллионов рублей субсидий от региона 2
Вратарь "Ростова" Бабурин избежал серьезной травмы 1
Фелиш: "Ливерпуль" - самый сложный соперник из всех возможных
"Краснодар" может арендовать нападающего "Бордо"
Кокорин: моё будущее зависит только от меня 3
Егоров: Слуцкий ждёт Кокорина летом, после истечения его контракта с "Зенитом" 1
Газизов: "Уфа" на днях подпишет зарубежного полузащитника
Дивеев - о результативности Влашича на сборах: главное, чтобы он в сезоне забивал
"Уфа" изменила логотип (фото) 1
СМИ: Слуцкий пытается убедить Кокорина перейти в "Рубин" 3
"Тамбов" усилился чемпионом Грузии Каплиенко
Sport24: Шейдаев, из-за которого "Динамо" запретили заявлять игроков, может перейти в "Нефтчи" 4
Ткачёв: в Туле у Кокорина много знакомых, отлично бы отнесся к его переходу
Гончаренко рассказал, почему футболисты ЦСКА играют на сборах по 90 минут 2
Арустамян озвучил вариант, при котором Кокорин мог уйти в "Сочи" 8
Журавель - о Карпине начальнике: у нас от него была практика выписки ######## [люлей] 9
"Крылья Советов" арендовали полузащитника "Зенита"
Кононов всплыл в "Риге". Кому ещё "Спартак" убил тренерскую карьеру? 8
Гвардиола скучает по Эль-Класико
"СЭ": "Динамо" готово обжаловать запрет РФС на трансферы в CAS 1
Ещенко - о Кубке Париматч: естественно, побеждать нужно 4
"СЭ": Черчесов уехал с Кубка Париматч Премьер
Кучаев: в ЦСКА могу сыграть на любой позиции 8
Онопко рассказал, что Гончаренко не может играть на тренировках из-за больного колена
"Манчестер Сити" - главный претендент на Месси в случае его ухода из "Барселоны"
Воспитанник краснодарского футбола стал первым россиянином в чемпионате Никарагуа 1
"Барселона" рассматривает трансферы Жиру, Льоренте и Обамеянга
Онопко рассказал, как готовит молодых игроков ЦСКА к жесткому приему в игре 2
В РУСАДА считают, что новость об отстранении России от мундиаля может быть чьим-то заказом 7
Все новости