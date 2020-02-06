Напомним, 28-летний футболист поссорился с руководством "Зенита", отказавшись отправиться в полугодичную аренду в "Сочи". Как сообщил сайт футболист, он никуда не уйдет, пока "сине-бело-голубые" не объявит об его будущем официально. Сам клуб не взял игрока на сборы с основной командой и отправил в "Зенит-2".
Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. Ранее он тренировал голландский "Витесс", но ушел после череды поражений.
СМИ: Слуцкий пытается убедить Кокорина перейти в "Рубин"
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий связывался с нападающим "Зенита" Александром Кокориным по поводу возможного перехода в казанский клуб, сообщает telegram-канал "Ловите инсайд".
Источник: Алексей Иванов / "СЭ"
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