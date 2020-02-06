Раньше логотип был выполнен в бело-красных-зеленых цветах, но генеральный директор команды Шамиль Газизов ранее заявлял, что клуб будет проводить ребрендинг и новым основным цветом команды был выбран фиолетовый.
Напомним, "Уфа" после 19 туров РПЛ занимает седьмое место с 25 очками. 1 марта команда продолжит сезон гостевой игрой с "Краснодаром".
"Уфа" изменила логотип (фото)
"Уфа" изменила логотип во всех соцсетях команды. Вместе привычно бело-красного оформления, эмблема клуба оформлена в оранжево-фиолетовом негативе.
Источник: ФК "Уфа"
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