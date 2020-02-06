- В течение двух-трех, максимум, пяти дней объявим один трансфер. Это молодой, перспективный полузащитник из-за рубежа, - заявил Газизов.
Вероятнее всего, речь идёт об узбекском полузащитнике Остоне Урунове, выступающего за ташкентский "Локомотив". 19-летний футболист провел с уфимской командой два сбора. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.
Газизов: "Уфа" на днях подпишет зарубежного полузащитника
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью РИА Новостям заявил, что команда на днях усилится зарубежным поулузащитником.
Источник: ФК "Уфа"
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