Как сообщает Егоров, разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода зимой, а именно летом, когда у футболиста закончится контракт с "Зенитом". Он сообщает, что в казанской команде видят пользу от подписания форварда, так как строят новую команду.
Егоров также добавил, что тему о переходе Кокорина в "Локомотив" этой зимой можно считать закрытой.
Напомним, 28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что "Зенит" не взял его на сборы и отправил в "Зенит-2". Сам футболист заявил, что не покинет команду, пока "сине-бело-голубые" официально не озвучат свою позицию по нему.
Егоров: Слуцкий ждёт Кокорина летом, после истечения его контракта с "Зенитом"
Спортивный журналист Сергей Егоров в своём telegram-канале "Футбольный Биги" рассказал о деталях разговора наставника "Рубина" Леонида Слуцкого и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Источник: ТАСС
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