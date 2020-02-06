По данным источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован "Краснодар", который намерен арендовать Камано на полгода. Отмечается, что "быки" уже отправили в "Бордо" официальный запрос по аренде игрока.
В нынешнем сезоне Камано провел 10 матчей и забил один гол. Его контракт истекает через полтора года.
"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах.
"Краснодар" может арендовать нападающего "Бордо"
Как сообщает L'Equipe, форвард "Бордо" Франсуа Камано может продолжить карьеру в России.
Фото: eurofootballfumours.com
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