Глава "Крыльев Советов": предлагали Соболеву более выгодные финансовые условия, чем "Спартак"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов рассказал, что клуб предлагал нападающему Александру Соболеву более выгодные финансовые условия, чем "Спартак", куда в итоге перешел футболист.
Фото: ФК "Спартак"
"По условиям соглашения с московским "Спартаком" мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу еще раз, что предложение "Спартака" было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли. Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере", - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, 22-летний форвард перешел в "Спартак" на правах аренды до конца сезона. У красно-белых в летнее трансферное окно есть возможность выкупить Соболева за 4,5 миллиона евро. Действующий контракт игрока с "Крыльями Советов" рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что при заключении полноценного контракта со "Спартаком" Соболев будет зарабатывать порядка 1,8 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Соболев провел в чемпионате России 18 матчей и забил 10 голов.


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Теги: Фетисов Соболев Спартак Крылья Советов
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