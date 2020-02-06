"Рубин" в нынешнем сезоне может вернуться на "Ак Барс Арену"

Как сообщает "Бизнес-Online", "Рубин" в нынешнем сезоне может вернуться на арену чемпионата мира-2018.
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, в данный момент на стадионе, который теперь называется "Ак Барс Арена", проходят процедуры по восстановлению газона, и уже в первой половине 2020 года арена может вернуться к проведению футбольных матчей.

Казанский клуб начал этот сезон на стадионе "Центральный". Команда Леонида Слуцкого в оставшихся матчах на своем поле примет "Крылья", "Локомотив", "Оренбург", "Краснодар", "Ростов" и "Спартак".

"Рубин" ушел на зимнюю паузу, находясь на 13-м месте в турнирной таблице.


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Теги: Рубин
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