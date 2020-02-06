"Был сильный ветер, а ветер – это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось. Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после длинных травм, например, Игнатьев. Поэтому наверно ждать сверхвысокого качества было тяжело. Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось. Счёт обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее", - передает слова Слуцкого официальный сайт "Рубина".
Напомним, Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года, подписав с клубом контракт на пять лет.
В нынешнем сезоне казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 матчах. Сейчас команда находится на сборе в Турции. Первую игру после зимней паузы "Рубин" проведет с "Тамбовом". Встреча состоится 1 марта.
Сегодня стало известно, что "Рубин" весной может вернуться на "Казань Арену", которая ныне называется "Ак Барс Ареной".
Слуцкий: счет крупный, но качество игры было среднее
Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий прокомментировал победу в товарищеском матче над клубом "Войводина". Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Олег Данченко, Дарко Йевтич и Карл Старфельт.
Фото: ФК "Рубин"
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