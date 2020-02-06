Слуцкий: счет крупный, но качество игры было среднее

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий прокомментировал победу в товарищеском матче над клубом "Войводина". Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Олег Данченко, Дарко Йевтич и Карл Старфельт.

Фото: ФК "Рубин"