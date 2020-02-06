Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Урала", клуб отправил в РФС заявку на проведение финала Кубка России в Екатеринбурге.
Окончательно решение о том, в каком городе состоится финал, будет принято 13 февраля. Сам финальный матч пройдет 13 мая.
Ранее сообщалось, что на проведение финального кубкового матча также претендует Саранск.
Финалы Кубка России проводятся за пределами столичного региона с 2010 года.
Борьбу за победу в турнире продолжают "Ахмат", "Урал", "Шинник", "Урал", "Спартак", ЦСКА, "Химки" и "Торпедо".
Финал Кубка России может пройти на "Екатеринбург-Арене"
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