"Мы постараемся обыграть "Партизан" в основное время. Знаем, что победа принесет нам трофей. Поэтому попытаемся сыграть на максимуме.
Наверное, сам Кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать", — приводит слова Жиго "Известия".
В первой части сезона на счету 26-летнего защитника 22 матча за "Спартак" во всех турнирах и 4 забитых мяча, что является одним из лучших результатов в команде.
"Спартак" на Кубке Париматч Премьер обыграл "Ростов" 2:0, а во второй игре в серии пенальти уступил московскому "Локомотиву". В случае победы в завтрашнем матче над белградским "Партизаном", "Спартак" до окончания турнира обеспечит себе первое место в турнирной таблице Кубка Париматч Премьер.
Следующий тренировочный сбор "красно-белых" пройдет в Сочи.
Жиго: мы знаем, что обыграв "Партизан", завоюем трофей
Французский защитник "красно-белых" Самуэль Жиго прокомментировал предстояющую игру на Кубке Париматч Премьер против белградского "Партизана".
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