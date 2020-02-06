Бывший гендиректор "Зенита": если клуб спонсирует "Сочи", то зачем отдавать Кокорина в другую команду

Экс-гендиректор "Зенита" Илья Черкасов высказал мнение о несостоявшейся аренде Александра Кокорина в "Сочи".
Илья Черкасов и Евгений Гинер, Фото: ИТАР-ТАСС
"У "Зенита" нет желания расставаться с Кокориным, но клуб не может задействовать его в оставшейся части сезона по формальным причинам. Поэтому "Зенит" хочет отправить футболиста на усиление клуба, который в каком-то смысле является фарм-клубом. Тем более, "Сочи" грозит вылет из РПЛ, а Кокорин может помочь. Кроме того, Александр получит гарантированное место в составе, в чем заинтересован "Зенит". Но Кокорин решил, что уезжать в "Сочи" не хочет. Ну и любой руководитель в такой ситуации говорит: "Ах так, иди тогда в дубль!".

Если есть в сфере интересов руководства, партнеров, акционеров "Зенита" задача спонсировать "Сочи", то почему нужно отправлять Кокорина в "Арсенал"?» — цитирует Черкасова "Спорт день за днем".

Илья Черкасов работал гендиректором в петербургском клубе с 2002 по 2006 год.

Напомним, Александр Кокорин отказался переходить на правах аренды из "Зенита" в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2". В настоящее время 28-летний нападающий находится на сборах в составе "Зенита-2" и вчера принял участие в тренировочном матче с сербским "Спартаком".

В СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Кокорину со стороны многих российских клубов: "Локомотива", "Динамоа", "Рубина" и другие.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зенит Кокорин Сочи российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак" требует от "Бейцзин Гоань" выкупить трансфер Фернандо
Венгер может вернуться в "Арсенал"
Друг Соболева о его переходе в "Спартак": со временем Саша и Дзюбу в сборной вытеснит
Экс-игрок "Краснодара" - о предвзятом отношении Галицкого: он уже давно мог собрать команду из воспитанников 3
УЕФА присвоил стадиону в Санкт-Петербурге высшую степень готовности к ЕВРО-2020 2
Черчесов - о переходе Смолова в "Сельту": он такой же кандидат в сборную, как и остальные
Гендиректор "Риги": "Спартак" для Кононова это тяжелая психологическая травма 2
"Спартак" хочет взыскать с "Крузейро" 750 тысяч евро за аренду Педро Роши
Бывший гендиректор "Зенита": если клуб спонсирует "Сочи", то зачем отдавать Кокорина в другую команду 2
Директор "Барселоны": мы разрешили конфликт. Никто не может быть выше клуба 1
Жиго: мы знаем, что обыграв "Партизан", завоюем трофей
Черчесов - о действующем контракте с РФС до 2022 года: просто заменим 31 августа на 31 декабря
Пике прокомментировал информацию о конфликте Месси и Абидаля
"Реала" и "Барселоны" впервые за 10 лет не будет в финале Кубка Испании
Зидан: нужно поднять голову и идти дальше 1
Бэйл в очередной раз покинул стадион, не став досматривать игру "Реала" 1
"Челси" заинтересован в приобретении вратаря "Аякса"
"Барселона" вылетела из Кубка Испании вслед за "Реалом" 3
Семак рассказал, что возвращение Ригони связано с уходом Мака 1
Финал Кубка России может пройти на "Екатеринбург-Арене" 1
Защитник "ПСЖ": Холанд? Не особо его знаю
Агент Бэйла сообщил, что игрок не покинет "Реал"
Черчесов - о переходе Соболева в "Спартак": Федуну сказал прямо: для сборной это хорошо 8
Черышев тренируется в общей группе "Валенсии"
"Реал" со счетом 3:4 проиграл "Реалу Сосьедад" и вылетел из Кубка Испании 4
Болельщику "Борнмута" на три года запретили посещать матчи
Семак: мы не говорили, что Исламхан нам не подошел. Возможно, летом к нему вернемся 1
Месси - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Атлетиком"
Семак - о Малкоме: с каждым матчем он будет выглядеть сильнее 3
"Ювентус" может приобрести Сане
Все новости