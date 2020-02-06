"У "Зенита" нет желания расставаться с Кокориным, но клуб не может задействовать его в оставшейся части сезона по формальным причинам. Поэтому "Зенит" хочет отправить футболиста на усиление клуба, который в каком-то смысле является фарм-клубом. Тем более, "Сочи" грозит вылет из РПЛ, а Кокорин может помочь. Кроме того, Александр получит гарантированное место в составе, в чем заинтересован "Зенит". Но Кокорин решил, что уезжать в "Сочи" не хочет. Ну и любой руководитель в такой ситуации говорит: "Ах так, иди тогда в дубль!".
Если есть в сфере интересов руководства, партнеров, акционеров "Зенита" задача спонсировать "Сочи", то почему нужно отправлять Кокорина в "Арсенал"?» — цитирует Черкасова "Спорт день за днем".
Илья Черкасов работал гендиректором в петербургском клубе с 2002 по 2006 год.
Напомним, Александр Кокорин отказался переходить на правах аренды из "Зенита" в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2". В настоящее время 28-летний нападающий находится на сборах в составе "Зенита-2" и вчера принял участие в тренировочном матче с сербским "Спартаком".
В СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Кокорину со стороны многих российских клубов: "Локомотива", "Динамоа", "Рубина" и другие.
Бывший гендиректор "Зенита": если клуб спонсирует "Сочи", то зачем отдавать Кокорина в другую команду
Экс-гендиректор "Зенита" Илья Черкасов высказал мнение о несостоявшейся аренде Александра Кокорина в "Сочи".
Илья Черкасов и Евгений Гинер, Фото: ИТАР-ТАСС
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