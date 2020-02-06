"Соболь еще с детства как хотел, так и делал. Если что-то не нравилось — дрался, за себя мог постоять и за друзей. Его главный недостаток
— характер: психовал, мог сорваться на поле, на других. Пас ему не отдал — и сразу же враг номер один. И на меня обижался. В жизни так же: если чем-то недоволен — скажет в лицо, не за спиной. Ценю Сашину честность, никогда не съязвит. И поможет в трудную минуту.
Как узнал о трансфере — сразу поздравил. Уверен, переход в "Спартак" ему на пользу. В Европу ему, думаю, пока не надо. Но когда наберет форму, ему не нужно задерживаться в РПЛ. Придет время — и в сборной Дзюбу вытеснит", — цитирует Бакая Sport24.
Напомним, что Александр Соболев в зимнее трансферное окно перебрался из самарских "Крыльев" в московский "Спартак" на правах аренды до конца сезона. По окончании срока соглашения "красно-белые" смогут выкупить трансфер футболиста.
22-летний нападающий уже успел дебютировать за новый клуб в матче Кубка Париматч Премьер против московского "Локомотива".
В первой части чемпионата России на счету Соболева 18 матчей в составе "Крыльев", 10 забитых мячей и 3 голевые передачи.
Друг Соболева о его переходе в "Спартак": со временем Саша и Дзюбу в сборной вытеснит
Приятель нападающего московского "Спартака" Александра Соболева Дмитрий Бакай прокомментировал его переход в стан "красно-белых".
Фото: "Крылья Советов"
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