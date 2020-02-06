Друг Соболева о его переходе в "Спартак": со временем Саша и Дзюбу в сборной вытеснит

Приятель нападающего московского "Спартака" Александра Соболева Дмитрий Бакай прокомментировал его переход в стан "красно-белых".
Фото: "Крылья Советов"
"Соболь еще с детства как хотел, так и делал. Если что-то не нравилось — дрался, за себя мог постоять и за друзей. Его главный недостаток
— характер: психовал, мог сорваться на поле, на других. Пас ему не отдал — и сразу же враг номер один. И на меня обижался. В жизни так же: если чем-то недоволен — скажет в лицо, не за спиной. Ценю Сашину честность, никогда не съязвит. И поможет в трудную минуту.

Как узнал о трансфере — сразу поздравил. Уверен, переход в "Спартак" ему на пользу. В Европу ему, думаю, пока не надо. Но когда наберет форму, ему не нужно задерживаться в РПЛ. Придет время — и в сборной Дзюбу вытеснит", — цитирует Бакая Sport24.

Напомним, что Александр Соболев в зимнее трансферное окно перебрался из самарских "Крыльев" в московский "Спартак" на правах аренды до конца сезона. По окончании срока соглашения "красно-белые" смогут выкупить трансфер футболиста.

22-летний нападающий уже успел дебютировать за новый клуб в матче Кубка Париматч Премьер против московского "Локомотива".

В первой части чемпионата России на счету Соболева 18 матчей в составе "Крыльев", 10 забитых мячей и 3 голевые передачи.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Соболев Крылья Советов Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Спартак" требует от "Бейцзин Гоань" выкупить трансфер Фернандо
Венгер может вернуться в "Арсенал"
Друг Соболева о его переходе в "Спартак": со временем Саша и Дзюбу в сборной вытеснит
Экс-игрок "Краснодара" - о предвзятом отношении Галицкого: он уже давно мог собрать команду из воспитанников 3
УЕФА присвоил стадиону в Санкт-Петербурге высшую степень готовности к ЕВРО-2020 2
Черчесов - о переходе Смолова в "Сельту": он такой же кандидат в сборную, как и остальные
Гендиректор "Риги": "Спартак" для Кононова это тяжелая психологическая травма 2
"Спартак" хочет взыскать с "Крузейро" 750 тысяч евро за аренду Педро Роши
Бывший гендиректор "Зенита": если клуб спонсирует "Сочи", то зачем отдавать Кокорина в другую команду 2
Директор "Барселоны": мы разрешили конфликт. Никто не может быть выше клуба 1
Жиго: мы знаем, что обыграв "Партизан", завоюем трофей
Черчесов - о действующем контракте с РФС до 2022 года: просто заменим 31 августа на 31 декабря
Пике прокомментировал информацию о конфликте Месси и Абидаля
"Реала" и "Барселоны" впервые за 10 лет не будет в финале Кубка Испании
Зидан: нужно поднять голову и идти дальше 1
Бэйл в очередной раз покинул стадион, не став досматривать игру "Реала" 1
"Челси" заинтересован в приобретении вратаря "Аякса"
"Барселона" вылетела из Кубка Испании вслед за "Реалом" 3
Семак рассказал, что возвращение Ригони связано с уходом Мака 1
Финал Кубка России может пройти на "Екатеринбург-Арене" 1
Защитник "ПСЖ": Холанд? Не особо его знаю
Агент Бэйла сообщил, что игрок не покинет "Реал"
Черчесов - о переходе Соболева в "Спартак": Федуну сказал прямо: для сборной это хорошо 8
Черышев тренируется в общей группе "Валенсии"
"Реал" со счетом 3:4 проиграл "Реалу Сосьедад" и вылетел из Кубка Испании 4
Болельщику "Борнмута" на три года запретили посещать матчи
Семак: мы не говорили, что Исламхан нам не подошел. Возможно, летом к нему вернемся 1
Месси - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Атлетиком"
Семак - о Малкоме: с каждым матчем он будет выглядеть сильнее 3
"Ювентус" может приобрести Сане
Все новости