"Спартак" категорически отказывается возвращать бразильца, требуя выплаты 9,6 миллионов евро. Камнем преткновения является пункт о трех матчах. Представители "Бейцзин Гоань" настаивают, что так как бразилец не сыграл все 270 минут, они имеют право отказаться от выкупа.
"Красно-белые" утверждают, что раз футболист принял участие во всех трех играх, китайцы, согласно первоначальному соглашению, обязаны его оставить у себя. По информации источника, пока все идет к тому, что Фернандо будет вынужден продолжить карьеру в клубе из Пекина. При этом на чемпионат Китая он пока не заявлен", — сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт", ссылаясь на портал Sportscn.
В июле прошлого года Фернандо перешел в "Бейцзин Гоань" на правах аренды с правом последующего выкупа. Позже появилась информация, что китайцы отказались выкупать игрока. Однако по информации журналиста Сергея Егорова, "Бэйцзин Гоань" обязан выкупить футболиста.
Владелец "Спартака" Леонид Федун недавно опроверг информацию о возвращении Фернандо в московский клуб.
Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год. Бразилец провел 98 матчей за "красно-белых", забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. В составе москвичей Фернандо выиграл Суперкубок и чемпионат России.
"Спартак" требует от "Бейцзин Гоань" выкупить трансфер Фернандо
Будущее бразильского полузащитника Фернандо, отданного московским "Спартаком" в аренду китайскому "Бейцзин Гоань", до сих пор неизвестно.
Фото: ФК "Бэйцзин Гоань"
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