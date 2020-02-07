"Никакой конкретики, никаких переговоров с "Балтикой" не было. Пока я ни с кем переговоры не веду", — цитирует Кокорина ТАСС.
Вчера в СМИ публиковалась информация об интересе к форварду со стороны "Рубина" и "Балтики". Позже главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий опроверг эту информацию.
Напомним, Александр Кокорин отказался переходить на правах аренды из "Зенита" в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2". В настоящее время 28-летний нападающий находится на сборах в составе "Зенита-2" и вчера принял участие в тренировочном матче с сербским "Спартаком".
В СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Кокорину со стороны других российских клубов: "Локомотива" и "Динамо".
Кокорин: ни с кем не веду переговоров
Фото: ТАСС
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