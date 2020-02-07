РФС на ближайшем заседании рассмотрит реформу Кубка России со следующего сезона

Комитет профессионально футбола РФС на последнем заседании поддержал реформу Кубка России со следующего сезона.

Источник: Александр Апенькин / Sportbox

Поддержать проект реформы структуры проведения Кубка России по футболу на спортивный сезон 2020-21. Предложить Исполкому РФС на очередном заседании рассмотреть проект реформирования структуры проведения Кубка России по футболу на спортивный сезон 2020-21, - сказано в заявлении комитета.



Напомним, что в Кубок России хотят добавить групповой этап, участников еврокубков ставить в кубок только с 1/8 финала, а также платить премиальные будут не только за финал, но и за ранние стадии. Их планируют увеличить в 10 раз до 89 млн рублей.