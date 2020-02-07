Поддержать проект реформы структуры проведения Кубка России по футболу на спортивный сезон 2020-21. Предложить Исполкому РФС на очередном заседании рассмотреть проект реформирования структуры проведения Кубка России по футболу на спортивный сезон 2020-21, - сказано в заявлении комитета.
Напомним, что в Кубок России хотят добавить групповой этап, участников еврокубков ставить в кубок только с 1/8 финала, а также платить премиальные будут не только за финал, но и за ранние стадии. Их планируют увеличить в 10 раз до 89 млн рублей.
РФС на ближайшем заседании рассмотрит реформу Кубка России со следующего сезона
Комитет профессионально футбола РФС на последнем заседании поддержал реформу Кубка России со следующего сезона.
Источник: Александр Апенькин / Sportbox
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