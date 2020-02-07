Он напомнил, что 22 февраля в РПЛ завершает дозаявочный период, а поэтому у "Зенита" и игрока есть 15 дней, чтобы разобраться в этой ситуации.
Егоров считает, что футболист не готов ехать в "Сочи" по двум причинам. Во-первых, в "Сочи" ждут Кокорина как спасителя. Но сам футболист не уверен в этом, учитывая год простоя и состояние колена. Во-вторых, игрок не хочет получить контракт от "Зенита" только летом, он ждёт, что они подпишут его сейчас и лишь в этом случае, когда у игрока будут гарантии, по версии Егорова, он отправится в аренду.
Напомним, 28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что "Зенит" не взял его на сборы и отправил тренироваться с "Зенитом-2", в котором он уже успел провести несколько товарищеских матчей. Сам футболист заявил, что не покинет команду, пока по нему не озвучат официальную позицию.
Егоров назвал две причины, по которым Кокорин не хочет уезжать в "Сочи"
Спортивный журналист Сергей Егоров в своём telegram-канале "Футбольный Биги" прокомментировал возможное будущее нападающего "Зенита" Александра Кокорина
Источник: ФК "Зенит"
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