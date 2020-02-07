Sport24: иск Глушакова к бывшей жене рассматривают в закрытом режиме

Сегодня Никулинский суд Москвы рассматривает иск полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье, сообщает Sport24

Источник: ФК "Ахмат"

Сообщается, что в ноябре прошлого года футболист подал исковое заявление на экс-супругу о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении убытков и компенсации морального вреда и пытается отсудить у неё 200 млн рублей.



По сведениям, он судится с ней за видео, которая она опубликовала в августе 2018 года. Тогда Глушаков, по его словам, отдыхал в бане с партнёрами по команде, а Дарья ворвалась к ним и сняла видео, которое после вызвало скандал, навредивший репутации игрока.



В текущем сезоне Глушаков провёл 14 матчей за "Ахмат" в РПЛ и забил гол.