- Казалось бы, отсутствие еврокубковой весны должно подчеркнуть значение этого турнира. Но в действительности я вижу, что турнир не вызывает особого интереса. Он оказывается тем событием, информация о котором интересна, но её нужно специально искать. Что ещё говорит о значимости – всё-таки всё в российском футболе происходит под эгидой "Газпрома". Если "Зенит" игнорирует такой турнир, это тоже говорит о месте в системе координат.
У "Зенита", конечно, свои особенности, потому что команда рассчитывала сыграть в еврокубках. Вот если бы сейчас "Зенит" приехал на фоне всей волны этого, я бы сказал, Кокоринавируса, это, конечно, придало бы турниру прекрасный и увлекательный нюанс, - рассказал Уткин.
Последние матчи на турнире состоятся 8 февраля, когда сыграют "Спартак" и "Партизан", а также 9 февраля состоится игра "Локомотива" и "Ростова".
Напомним, 28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", чем вызвал недовольство руководства "Зенита". Футболист не поехал на сборы с основной командой, а также был отправлен в "Зенит-2".
Уткин: в период Кокоринавируса приезд "Зенита" на Кубок Париматч придал бы турниру нюанс
Футбольный блогер Василий Уткин на своём youtube-канале поразмышлял о Кубке Париматч Премьере, в котором принимают участие московские "Спартак" и "Локомотив", "Ростов", а также сербский "Партизан".
Источник: "Коммерсантъ"
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