Казань может принять Суперкубок России в 2021 году

"Ак Барс Арена" в Казани может принять Суперкубок России по футболу в 2021 году, об этом в интервью "Р-Спорт" рассказал министр спорта региона Владимир Леонов.

Источник: ФК "Рубин"

- Буквально вчера встречались с руководством РФС. Приняли решение, что будем прорабатывать возможность проведения в Казани Суперкубка России в 2021 году, - заявил Леонов.



Напомним, арена в Казани, открытая в 2013 году, принимала Кубок России в 2016 году. "Ак Барс Арена" является домашней ареной казанского "Рубина".