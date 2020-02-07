Обляков рассказал о любимых командах в Европе

Полузащитник московского ЦСКА в интервью bobsoccer рассказал о своих любимых европейских командах
Источник: РФС
Для начала 21-летний полузащитник отметил, что прежде чем уезжать в Европу, нужно показать себя с лучшей стороны в России. Он отметил, что у него нет предпочтений в Европе, но рассказал о своих двух любимых командах в Европе.

- В Испании я больше переживаю за "Реал", в Англии – за "Арсенал", хоть и в последнее время команда из Лондона плохо играет. Всё равно смотрю хотя бы обзоры, если не удаётся увидеть матчи, - заявил Обляков.

В текущем сезоне Обляков провёл в РПЛ 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.


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Теги: ЦСКА Обляков Реал Мадрид Арсенал Ла Лига АПЛ
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