Для начала 21-летний полузащитник отметил, что прежде чем уезжать в Европу, нужно показать себя с лучшей стороны в России. Он отметил, что у него нет предпочтений в Европе, но рассказал о своих двух любимых командах в Европе.
- В Испании я больше переживаю за "Реал", в Англии – за "Арсенал", хоть и в последнее время команда из Лондона плохо играет. Всё равно смотрю хотя бы обзоры, если не удаётся увидеть матчи, - заявил Обляков.
В текущем сезоне Обляков провёл в РПЛ 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
Обляков рассказал о любимых командах в Европе
Источник: РФС
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