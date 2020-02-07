"Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьезный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал. В каком-то будущем — может быть. Начало сезона получилось скомканным из-за травм, хочется доказать, что могу играть в "Валенсии". Верю, что дальше будет лучше! Если бы не верил, я бы в футбол не играл", - цитирует Черышева Sport24.
Черышев на протяжении всей карьеры выступает в Испании. Футболист выступал за "Реал", "Вильярреал", "Севилью" и "Валенсию", за которую играет с 2018 года.
На этой неделе стало известно, что Денис восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Черышев рассказал, что к нему есть серьезный интерес со стороны клубов РПЛ
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев прокомментировал информацию в СМИ о том, что он может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Валенсия"
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