"Там очень большой оборот денег". Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией"

Защитник "Локомотива" и сборной Германии Бенедикт Хеведес заявил, что финансовые возможности "Зенита" сравнимы с "Баварией".
Фото: ФК "Локомотив"
"Можно ли сравнить "Зенит" и "Баварию"? Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с "Баварией". "Зенит" может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только "Бавария".

Единственное — сейчас дортмундская "Боруссия" может немножко составить конкуренцию, но не всегда ее выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям "Зенит" в России — это как "Бавария" в Германии", - цитирует Хеведеса Sport24.

"Зенит" и "Бавария" лидируют в своих чемпионатах. Подопечные Сергея Семака в нынешнем сезоне набрали в 19 матчах 45 очков, а мюнхенцы в 20 играх - 42 очка.

Хеведес выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, перейдя из "Шальке". В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел в чемпионате России 15 матчей.

На ЧМ-2014 футболист стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Всего в его активе 44 матча за национальную команду.


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Теги: Хеведес Зенит Бавария Локомотив
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