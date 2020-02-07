Вход на товарищеский матч "Зенит" - ЦСКА в Испании будет платным

9 февраля на сборе в Испании "Зенит" и ЦСКА проведут товарищеский матч.
Фото: Российская газета
Как сообщает "Чемпионат", руководство стадиона, где пройдет эта игра, решило сделать вход платным. Стоимость билета составит от 10 до 15 евро.

Команда Сергея Семака ушла на зимнюю паузу, находясь на первом месте в турнирной таблице. В активе питерцев 45 очков в 19 играх. ЦСКА занимает четвертую строчку, имея 34 балла.

В первом матче после перерыва "Зенит" сыграет с "Локомотивом", а ЦСКА - с "Уралом".


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Теги: Зенит ЦСКА
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