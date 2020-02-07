Заявление Запашного про фанатов направлено на экспертизу



МДВ Санкт-Петербурга направило на экспертизу материал со словами руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного про футбольных фанатов. Об этом сообщил болельщик " Спартака " Олег Семенов.

Фото: ridus.ru

По его словам, в МВД проверяют его высказывание на предмет нарушений уголовного и административного законодательства. Семенов отметил, что на основе результатов после экспертизы правоохранительные органы примут решение, направлять ли дело в суд.



В декабре прошлого года Запашный, комментируя задержания болельщиков на матчах РПЛ, заявил, что он ввел бы ОМОН и "покрошил бы этих болельщиков". Также он предложил "переломать им части тела".