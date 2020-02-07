"В теории это, конечно, не утопия. Добавление в РПЛ двух сильных клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру у населения стран, которые представляют клубы, и спонсоров, которые заинтересованы в рынке ближнего зарубежья. Внутри лиги даже было дано поручение подробнее изучить вопрос. Все, как и в случае с предлагавшимся когда-то проектом объединенного чемпионата России и Украины, упирается в распределение еврокубковых квот… Понятно, что пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы в своем чемпионате зарубежным клубам проще, чем в российском. При этом я понимаю логику Гинера. И сам приветствовал бы в РПЛ иностранные клубы", - цитирует Прядкина "Советский спорт".
Напомним, президент ЦСКА Евгений Гинер предложил увеличить число участников РПЛ за счет приглашения состоятельных клубов из Казахстана, Белоруссии или Армении. 16 января на общем собрании клубов большинство проголосовало за увеличение Премьер-лиги до 18 команд.
Известный блоггер и журналист Василий Уткин ранее раскритиковал эту идею.
Прядкин: сам приветствовал бы в РПЛ клубы из соседних государств
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал идею увеличения числа участников лиги за счет привлечения клубов из ближнего зарубежья.
Фото: РИА Новости
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