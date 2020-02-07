Смолов рассказал об отличии Ла Лиги от РПЛ

Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал о главных особенностях чемпионата Испании.
Фото: ФК "Сельта"
"К сожалению, с каждым годом я становлюсь старее, но сейчас я могу получить хороший опыт. Когда играешь в другой стране, ты знакомишься с людьми других национальностей, расширяешь свои горизонты и с каждым днем становишься более открытым.

Испанский чемпионат является одним из самых атакующих. Это отличный шанс развиваться", - сказал Смолов в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Смолов уже успел дебютировать за "Сельту" в матче с "Валенсией", который состоялся 1-го февраля.

"В той игре я понял, что самый главный момент здесь это то, что футболисты мгновенно переходят из оборону в атаку и из атаки в оборону. В России же для этого нужно некоторое время. В Ла Лиге, если ты потеряешь мяч, то сразу должен переключаться на оборону. Благодаря этому футбол здесь более интенсивный и зрелищный", - сказал Смолов.

Напомним, "Сельта" арендовала форварда сборной России у "Локомотива" до конца сезона. У испанского клуба есть возможность выкупить игрока за 6 миллионов евро.


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Теги: Смолов Сельта Ла Лига
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