"На самом деле все случилось очень быстро. Я был в Лондоне во время паузы, и мне позвонил агент, который сообщил об интересе "Сельты". Моя реакция? "Что, серьезно?". Он ответил, что да. Я не думал даже 10 секунд, сразу согласился поехать в Испанию. Потом мне позвонил главный тренер и мы с ним обговорили. На следующий день уже все было решено. Я в восторге, что переход состоялся. Друзьям и родителям сказал, что это словно взято из сценария телесериала. Все случилось очень быстро", - цитирует Смолова пресс-служба клуба.
Напомним, "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" до конца сезона. У испанского клуба есть возможность выкупить 29-летнего форварда за 6 миллионов евро.
Отметим, что Смолов уже успел дебютировать за "Сельту". Это произошло в матче с "Валенсией" (0:1). Федор вышел на поле на 78-й минуте встречи.
Смолов - о переходе в "Сельту": это словно взято из сценария телесериала
Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как состоялся его переход в испанский клуб.
Фото: ФК "Сельта"
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