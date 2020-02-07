- Тренер хочет играть в три защитника — это новая система, и мы работаем над ней. Он многое нам дает, а мы, в свою очередь, должны показать на поле максимальную отдачу, - заявил Жиго.
26-летний Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года, перейдя из бельгийского "Гента" за 8 млн евро. В текущем сезоне на счету защитника 16 матчей в РПЛ, четыре гола и четыре жёлтые карточки.
34-летний Тедеско возглавляет москвичей с октября прошлого года, сменив на посту Олега Кононова.
Жиго рассказал об особенностях работы с Тедеско
Защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго в интервью "Известиям" прокомментировал особенности работы на сборах с наставником "красно-белых" Доменико Тедеско.
Источник: ТАСС
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