Жиго: Соболев может забить за "Спартак" много мячей

Защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго высказался о перспективах нападающего Александра Соболева закрепиться в составе "красно-белых". Напомним, форвард арендован у самарских "Крыльев Советов".
Источник: ПФК "Крылья Советов"
- Он отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьет за «Спартак» много мячей, - цитируют Жиго "Известия".

Также 26-летний защитник вспомнил игру 7 тура (1:2), когда Соболев забил в ворота Максименко, открыв счёт в матче. Жиго назвал его сильным форвардом и рад, что теперь они играют вместе. Француз уверен, что у россиянина не возникнет проблем с адаптацией в новой команде.

22-летний Соболев будет выступать за "Спартак" на правах аренды до конца сезона. У московского клуба будет право выкупа игрока за 4,5 млн евро.


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Теги: Спартак Крылья Советов Соболев Жиго Российские трансферы
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