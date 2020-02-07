- Через этот турнир также можно завоевать путевку в Лигу Европы на будущий сезон. Поэтому грядущая игра против ЦСКА в четвертьфинале кубка очень важна, - цитируют Жиго "Известия".
26-летний защитник заявил, что не вспоминает первую игру дерби этого сезона, когда его дубль помог "Спартаку" одержать победу (2:1), однако отметил, что три игры против ЦСКА не оказывают большего давления, но победа в таких матчах очень важна.
Жиго в нынешнем сезоне забил четыре гола в 16 матчах РПЛ. Он выступает за "Спартак" с 2018 года, перейдя из бельгийского "Гента".
"Спартак" после 19 туров чемпионата России идёт на 10 строчке с 22 очками.
Жиго: "Спартаку" важна игра с ЦСКА в Кубке России. Через этот турнир можно попасть в Лигу Европы
Защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго прокомментировал предстоящую встречу с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. Игра состоится 4 марта на "Открытие Арене".
Источник: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»