"Рубин" попробовал на сборах две вариации футбола (видео)

Казанский "Рубин" продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборах в Турции.

Сначала футболисты сыграли на поле в специальных надувных сферах. Такой вид футбола и называется футбол в шарах. А затем сыграли в настольный футбол. В обоих играх наставник команды Леонид Слуцкий был на высоте. В шарах он не позволил забить Павлу Могилевцу, а в настольном футболе встал на ворота, всячески стараясь отразить потоком воздуха атаки соперника.



Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. В нынешнем сезоне РПЛ команда идёт на 13 месте, набрав 19 очков.


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Теги: Рубин Слуцкий
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