СМИ: "Локомотив" интересуется экс-нападающим сборной Италии Дзадза

Источник: AFP 2020 / PAUL ELLIS

28-летний футболист сыграл всего 13 матчей в текущем чемпионате Италии из-за различных повреждений, сумев забить три гола. Ранее он выступал за "Валенсию", "Вест Хэм", "Сассуоло" и "Ювентус".



На счету Дзадза также 18 матчей за сборную Италии, c которой он дошёл до четвертьфинала Евро-2016.



Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 9 млн евро. Его контракт с "Торино" действителен до 2023 года.