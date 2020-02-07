Тульский "Арсенал" отдал Тудорие в аренду

Нападающий тульского "Арсенала" Александру Тудорие арендован румынским "Волунтари" до конца сезона, сообщает ТАСС.
Источник: ФК "Арсенал Тула"
Сейчас мы совместно с ним пришли к такому мнению, что на данном этапе ему будет целесообразнее вернуться в свою прежнюю команду. Ему там все знакомо, чемпионат уже возобновился, время на адаптацию не потребуется, и он будет обеспечен игровой практикой, - заявил спортивный директор команды Андрей Рудаков.

23-летний Тудорие выступает за "Арсенал" с июля 2019 года, приняв участие в 11 матчах за команду и забив один гол. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тыс евро, его контракт с туляками действует до 2022 года.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Арсенал Тула Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Стал известен состав "Спартака" на матч против "Партизана". Соболев в запасе 1
Бердыев дал показания в суде Лозанны в деле против "Ростова"
Милошевич: Бердыев - один из лучших специалистов
"Манчестер Юнайтед" направил жалобу на издание The Sun
Анчелотти: не хотелось бы, чтобы "Ливерпуль" стал чемпионом на нашем стадионе
Морозюк, которая исполнила гимн Украины в нижнем белье, грозит три года тюрьмы 20
Хабиб поблагодарил Бензема за встречу с безногим казахстанским мальчиком 1
Аршавин побывал в Лувре 9
Тульский "Арсенал" отдал Тудорие в аренду
Егоров: Тарасов подписал годичный контракт с "Рубином"
Директор "Чертаново": если выйдем в РПЛ, рассмотрим для домашней арены "Лужники" 2
СМИ: "Локомотив" интересуется экс-нападающим сборной Италии Дзадза 2
"Динамо" запретили регистрацию новых игроков из-за ошибки юриста 1
"Рубин" попробовал на сборах две вариации футбола (видео) 3
Джано назвал символическую сборную "Спартака" 7
Уткин: "Краснодар" подойдёт к сезону в хорошей форме
"Тоттенхэм" награждён премией "Футбол против гомофобии" 7
Смолов: "Краснодар" играет по-европейски. Это самая атакующая команда России 1
Футболист "МЮ" прошёл сеанс гипноза из-за проблем со сном перед еврокубками
Жиго: "Спартаку" важна игра с ЦСКА в Кубке России. Через этот турнир можно попасть в Лигу Европы 11
Жиго: Соболев может забить за "Спартак" много мячей
Жиго рассказал об особенностях работы с Тедеско
Кубок Париматч Премьер, домашний дебют Смолова, разборки немецких топов. Что нужно смотреть в выходные
Зарплата Дибалы после подписания нового контракта с "Юве" увеличится до 10 млн евро
Смолов - о переходе в "Сельту": это словно взято из сценария телесериала 1
"Айнтрахт" забил пять безответных голов "Аугсбургу"
"Барселона" хочет получить с продажи Коутиньо 80 млн евро
Смолов рассказал об отличии Ла Лиги от РПЛ 4
Прядкин: сам приветствовал бы в РПЛ клубы из соседних государств 4
Прядкин думает расширять РПЛ иностранными клубами, Запашного проверяют на экстремизм, Джано жалуется
Все новости