Сейчас мы совместно с ним пришли к такому мнению, что на данном этапе ему будет целесообразнее вернуться в свою прежнюю команду. Ему там все знакомо, чемпионат уже возобновился, время на адаптацию не потребуется, и он будет обеспечен игровой практикой, - заявил спортивный директор команды Андрей Рудаков.
23-летний Тудорие выступает за "Арсенал" с июля 2019 года, приняв участие в 11 матчах за команду и забив один гол. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тыс евро, его контракт с туляками действует до 2022 года.
Тульский "Арсенал" отдал Тудорие в аренду
Нападающий тульского "Арсенала" Александру Тудорие арендован румынским "Волунтари" до конца сезона, сообщает ТАСС.
Источник: ФК "Арсенал Тула"
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