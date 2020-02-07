"Я 14 лет играл за рубежом. Скажу честно: поехал в "Рубин", потому что меня звал Курбан Бердыев. Русская лига отличается от Европы, но она по-своему сложная. В любом случае я не жалею. Мы стали чемпионами, а Казань — прекрасный город, который с каждым годом становится только лучше.
Я думаю, это один из лучших тренеров в моей жизни. Самое главное — он знает современный футбол, знает, что он должен делать. Он изучал каждую деталь, после матчей всегда что-то анализировал. И с каждой игрой мы росли, учились быть сфокусированными и не терять концентрации. Мы не просто играли и тренировались, мы учились. "Рубин" выиграл чемпионат и повторил это. А ведь в России хватает больших клубов", — цитирует Милошевича Sport24.
Саво Милошевич выступал под руководством Курбана Бердыева за "Рубин" в 2008-м году и стал чемпионом России. В составе казанского клуба Милошевич провел 17 матчей и забил 3 мяча, в том числе гол в ворота "Сатурна" ставшего "золотым" для "Рубина в сезоне 2008-го года.
В настоящее Саво Милошевич является главным тренером белградского "Партизана". Сегодня, в 14:00 по московскому времени, его команда примет участие в заключительном матче Кубка Париматч премьер против московского "Спартака". На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка по этой ссылке.
Милошевич: Бердыев - один из лучших специалистов
Главный тренер белградского "Партизана" Саво Милошевич рассказал как, в свою бытность игроком, ему работалось под руководством Курбана Бердыева.
Фото: Global Look Press
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