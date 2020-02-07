Теперь клуб и 67-летний специалист будут ждать решение суда.
Напомним, что в июне прошлого года, Бердыев отсудил "Ростова" 520 тысяч евро. 60 тысяч Бердыев получил, а большую часть - нет. По мнению руководства "Ростова" Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и потому не может претендовать на оставшиеся 460 тысяч евро.
Летом РФС запретил ростовчанам регистрировать новых футболистов до тех пор пока клуб не погасит долг. В "Ростове" решили решать вопрос в спортивном арбитражном суде Лозанны.
Курбан Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2017 год и привел клуб с берегов Дона к одним из лучших результатов в новейшей истории команды. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России в сезоне 2015/2016 и квалифицировалась в ЛЧ, при этои последнего претендовали на титул, борясь с московским ЦСКА. В Лиге Чемпионов ростовчане запомнились фееричной победой над "Баварией" на своем поле со счетом 3:2. Заняв третье место в группе, "Ростов" попал в Лигу Европы, где уступил "Манчестер Юнайтед" на стадии 1/8 финала.
Последним место работы Курбана Бердыева был казанский "Рубин". В июне 2019-го года специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Бердыев дал показания в суде Лозанны в деле против "Ростова"
Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", заседание CAS по иску "Ростова" к Курбану Бердыеву прошло 31 января, а сумма претензии составляет 35 миллионов рублей.
Фото: Global Look Press
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