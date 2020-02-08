Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны московского "Динамо".
Пападопулос выступал в Германии за "Шальке-04", "Байер" и "Лейпциг" и провел в Бундеслиге 136 матчей, в которых сумел 8 раз поразить ворота соперников.
В нынешнем сезоне на счету 27-летний защитник принял участие всего в двух матчах во второй немецкой Бундеслиге. Контракт Пападопулоса с "Гамбургом" заканчивается в июне 2020 года.
Пападопулос может оказаться в "Рубине" или "Крыльях"
Как сообщает Hamburger Morgenpost, казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов" заинтересованы в трансфере греческого защитника "Гамбург" Кирьякоса Пападопулоса.
Фото: Global Look Press
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