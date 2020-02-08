По информации Sport24, скауты "Локомотива" предоставили тренерскому штабу список из восьми нападающих, трое из которых выступают в АПЛ. Теперь дело за одобрением кандидатуры со стороны главного тренера "железнодорожников" Юрия Семина.
Напомним, что один из нападающих "Локомотива" Федор Смолов на правах аренды до конца сезона перебрался в испанскую "Сельту".
В настоящее время в основном составе команды три номинальных нападающих: Эдер, Рифат Жемалетдинов и Лука Джорджевич.
Перед весенней частью РПЛ "Локомотив" занимает 5-е место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
В шорт-лист "Локомотива" входят 8 нападающих
Московский "Локомотив" рассматривает усиление в линию нападения.
Фото: ТАСС
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