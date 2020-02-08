"Зенит" будет обязан выкупить венесуэльского футболиста, если он проведет за команду из Санкт-Петербурга пять матчей в РПЛ, сообщает Sport24.
Осорио в нынешнем сезоне провел 9 матчей за "сине-бело-голубых", среди которых только два в чемпионате России. Таким образом, в случае если 25-летний защитник проведет еще 3 матча в РПЛ, "Зенит" будет обязан выкупить его трансфер у португальского клуба.
В августе 2019-го года Осорио перешел из "Порту" в "Зенит" на правах аренды. Стоимость аренды составила порядка одного миллиона евро.
"Зенит" пока не обязан выкупать Осорио у "Порту"
Стало известно, при каких условиях "Зениту" будет необходимо выкупать полноценный трансфер Йордана Осорио у "Порту".
Фото: ФК "Зенит"
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