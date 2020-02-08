Напомним, красно-белые сегодня со счетом 3:2 одержали победу над "Партизаном" и стали обладателями трофея. Голами в составе "Спартака" отметились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекиэль Понсе.
"Очень интересный турнир. Очень классные поля, отличная организация турнира. Хорошая подготовка к сезону.
Тедеско ругал меня за то, что я сам пошел в моменте голевой атаки, мяч отскочил, Соболев забил. Я должен был Айртону пас отдать, согласен, но решил взять на себя инициативу. Нужно слушаться тренера", - сказал Бакаев.
Зелимхан Бакаев рассказал, что Тедеско ругал его за то, что он не отдал пас Айртону
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.
Фото: ФК "Спартак"
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