Защитник "Спартака" Георгий Джикия после игры с "Партизаном" (3:2) ответил на вопрос о том, помогут ли игроки команды стать нападающему Александру Соболеву лучшим бомбардиром РПЛ.
"Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне? Мы с удовольствием поможем ему в этом, если он в открытую об этом скажет. Понятно, что в предыдущей команде он много забил, но пусть продолжает у нас забивать", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Напомним, сегодня "Спартак" обыграл "Партизан" и стал победителем турнира Кубок Париматч Премьер. Один из голов в составе красно-белых забил Александр Соболев, который перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" на правах аренды.
В нынешнем сезоне РПЛ Соболев провел за "Крылья" 18 матчей и забил 10 голов. В гонке лучших бомбардиров он занимает второе место. Лидирует Артем Дзюба, у которого 11 голов.
Джикия: если Соболев в открытую попросит, то с удовольствием поможем ему стать лучшим бомбардиром РПЛ
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