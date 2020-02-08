"Крылья Советов" сыграли вничью с "Раннерсом"

В товарищеском матче на сборе в Турции "Крылья Советов" сыграли вничью с датским клубом "Раннерс". Встреча завершилась со счетом 2:2.



Товарищеский матч



Крылья Советов - Раннерс 2:2



Голы: Попович, 64, Терехов, 57 - Риис, 6, Эго, 83 (пен.)



Крылья Советов: Фролов, Зеффан (Кабутов, 79), Чернов, Карпов, Комбаров, Тимофеев (Мияйлович, 71), Антон, Попович, Терехов, Зиньковский, Радонич.



Раннерс: Карлгрен (Дакир, 58), Копплин, Марксен, Пизингер, Томсен, Греф, Ромер, Вито, Лаллесё, Эго, Риис.



Предупреждения: Чернов, 67