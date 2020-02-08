Данни - о Кокорине: то, что творится, мне не совсем понятно. Он украсил бы любую команду мира

Экс-игрок "Зенита" Данни поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, футболист в январе отказался переходить в "Сочи" на правах аренды, после чего был переведен в "Зенит-2". Главный тренер питерцев Сергей Семак неоднократно говорил, что заинтересован в совместной работе с Кокориным. Помимо "Сочи", игрока у себя хотят видеть "Урал", "Оренбург", "Рубин" и "Балтика".

"То, что творится, мне совсем непонятно. Когда Саша находился в тюрьме, все, и я в том числе, ждали, когда он начнет играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов. Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень. Этот форвард украсил бы любую команду мира", - приводит слова Данни "Спорт день за днем".

Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год. За это время он провел за сине-бело-голубых 173 игры и забил 52 гола.


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Теги: Данни Кокорин Зенит
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